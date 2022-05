Teddy MYRTHE

Psychologue du travail de formation et actuellement Conseiller en Insertion Professionnelle depuis près de 3 ans, je suis à l'écoute d'opportunités dans la région d'Aix-en-Provence dans les domaines suivants :

- Santé et la qualité de vie au travail

- Consulting RH

- Recrutement



Mes compétences :

Évaluation interne des ESMS

Psychologue du Travail

Santé et Sécurité au Travail

Ressources humaines

Insertion professionnelle (handicap psychique)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Audit

Recrutement