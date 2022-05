Morgane BUSSY

Diplômée en juillet 2015 d’un master Aliments, Bio-produits, Nutrition, Santé (ABNS) spécialité Ingénierie des Produits et Procédés (IPP) à AgroParisTech, je suis actuellement à la recherche d’un poste en Recherche et Développement.



Intéressée par la recherche appliquée et l’innovation, l’amélioration de certaines recettes et le développement de nouveaux produits à la fois sains et de qualité, tout en correspondant au mieux aux attentes et envies des consommateurs sont pour moi une source de motivation.