Morgane COENEN

Badenoch & Clark, cabinet de conseil en recrutement et évaluation de cadres et dirigeants, apporte à ses clients et candidats proximité, expertise et valeur ajoutée en s'appuyant sur une équipe passionnée et des méthodes innovantes.



Créé il y a plus de 30 ans en Angleterre et présent dans 9 pays en Europe, Badenoch & Clark est composé d’une équipe de consultants expérimentés et présent sur 6 bureaux en France.



La qualité de services, basée sur le conseil, la réactivité et la déontologie, est au cœur des préoccupations quotidiennes de nos équipes.



En s'appuyant sur un outil de mesure qualitatif d’intelligence émotionnelle et sur l’approche scientifique de Talentoday, nos consultants abordent vos problématiques de façon complète et innovante, vous proposant ainsi des solutions sur mesure.



Badenoch & Clark est organisé autour de 7 domaines d’expertises afin de répondre de manière personnalisée à vos projets de recrutement :



- Executive Committee

- Corporate (Corporate Finance, HR, IT, Tax & Legal)

- Financial Services (Banking, Insurance, Consulting)

- Sales & Marketing

- Engineering / Supply Chain

- Life Sciences (Pharma, Biotechnologies, Medical Device)

- Advanced Technologies



Notre offre de services s’articule autour de 3 piliers :



- Le recrutement

- Le management assessment

- Le management de transition