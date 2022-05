Morgane DÉRÉDEC

Diplômée Ingénieur Agronome de Montpellier Supagro, je me suis spécialisée dans le marketing et le management.

Ces deux dernières années, j'ai piloté le développement d'une petite école de formation et endossé tour à tour les rôles de chef de projet, chef de produit marketing et formateur.



Aujourd'hui, mon projet est de contribuer à développer et à communiquer sur des nouveaux produits ou services, ayant un impact social et/ou environnemental positif.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Formation

Management

Gestion de projet

Communication

Marketing

Microsoft Office