Mounir TISSIOUI

Profil



Chef de projet technique java /JEE/Spring Cloud / Scrum Master / DevOps

Lieu Région de Paris, France



SYNTHESE DE CARRIERE : 10 ANS DEXPERIENCE



Secteur de lénergie ENEDIS (Novembre 2017 à ce jour) : Construction d'une plateforme (IDEO) permettant de fournir des services automatisés aux différentes équipes de DLP (réalisation, recette...) et aux utilisateurs de SOC (STD, Matériel...) et qui permet de donner la possibilité à ladministrateur de projet de gérer et denrôler leurs devices.



Secteur de lénergie ENEDIS (Août 2015 à Juin 2017) : Conduite du projet démonstrateur SOLENN, maintenance évolutive, assistance à l'exploitation et à l'administration, maintenance corrective et curative.



Secteur de lénergie RTE (Août 2012 à Juillet 2015): Responsable dapplication PLM ENOVIA, maintenance évolutive, assistance à l'exploitation et à l'administration, maintenance corrective et curative



Secteur bancaire (Février 2012 à Juin 2012): Audit technique de l'application, virements interbancaires, migration de lapplication et refonte du site web particulier et professionnel.



Secteur transport (Octobre 2010 à Janvier 2012) : Conception et mise en œuvre des évolutions, analyse des incidents et proposition de solutions.



Expertise comptable (mai 2010 à octobre 2010) : Conception et réalisation des parties Back-Office et Front-Office dun intranet.



Mes compétences :

Java/JEE

Microservices

Spring Cloud (Eureka, Hystrix, Zuul...),

Docker

Jenkins

Kubernets

Git

Mongodb (base No SQL),

micro frontend.

Agile (Scrum)

PLM

ENOVIA