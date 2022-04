Muriel SABAN

Directrice de la société "arthur-jobboard", je suis titulaire d'un Ba of Sciences américain et d'un DESS Marketing français.



Après avoir débuté ma carrière aux Etats Unis dans un Cabinet d'Etudes Marketing je me suis orientée vers les Ressources Humaines et particulièrement vers l'étude des comportements et le recrutement de cadres.



Consultante chez un important Chasseur de Têtes opérant en Europe, engagée ensuite par une société spécialisée dans le Coaching Comportemental et la Recherche de Cadres, en tant que Senior Partner, j'occupai pendant plusieurs années un poste où Marketing et Psychologie Comportementale avaient une place prépondérante.



Cette expérience m’a amenée, avec des collaborateurs spécialisés dans le recrutement de cadres de haut niveau, à créer "arthur-jobboard.eu". Ce jobboard d’un nouveau type est destiné principalement au monde des PME et PMI basées en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse ou dans d’autres pays d’Europe et, ce bien entendu, sans créer d’exclusive par rapport aux sociétés de taille plus importante.



Mes compétences :

DAF

Jobboard

PME

PMI

Recherche

Recrutement

Ressources humaines

Test

Test de personnalité