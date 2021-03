Murielle DILHUIT

Bonjour et merci pour votre visite,



Mon ADN : le conseil, laccompagnement au changement, la facilitation de la décision

Une maitrise de sociologie en 1986 structure mon approche professionnelle.

Des expériences dans laudit de culture d'entreprise, la formation, puis le champ du handicap et de lemploi densifient mon parcours professionnel.

Une VAE pour un MASTER 2 pose la reconnaissance de mon expérience en ingénierie de la formation.

La coordination dun réseau régional dans le champ de lemploi et du handicap me fait développer des compétences transverses.

Parce que ce jaime cest :

Analyser les problématiques, les points forts et les axes damélioration dun contexte

Etablir un diagnostic de culture

Comprendre les stratégies

Identifier les besoins dune organisation

Elaborer des préconisations

Accompagner la décision et le changement

Faciliter les échanges et les apprentissages collectifs

Développer la collaboration et lintelligence collective

Poser le cadre dun projet

Piloter la mise en œuvre du plan daction

La veille informative

Les écrits professionnels ; notes stratégiques, synthèses, rapports, fiches



Je le fais avec une grande capacité découte, des techniques de collecte dinformations, des méthodes de gestion de projet.

Mon appétence pour des sujets diversifiés me fait apprécier la pluridisciplinarité.

Ma capacité dadaptation et mon appétence pour une diversité de sujets me font développer les relations partenariales et de réseaux.

Sensible aux progrès je suis attentive aux évolutions des champs de mes activités.

Mes valeurs : le respect, la bienveillance, légalité.



A bientôt pur un échange.