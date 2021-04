Murielle GATÉ

De mes 16 années de consultante ERP, il en ressort une bonne maîtrise de la gestion de projet, une adaptabilité à des contextes professionnels variés, et l’acquisition d’une vision globale et transversale de l’entreprise dans de nombreux secteurs d’activité.

Suite à ma reprise d'études dans le domaine de la psychologie et à l’obtention de mon titre de psychologue du travail en octobre 2014, j'ai élargi mon champ de compétences humaines et organisationnelles. J'ai ainsi pu intégrer la Mission Handicap de Capgemini.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Conseil

SAP

Logistique

Animation d'équipe

Animation de groupes

Psychologie

Entretiens professionnels

Ingénierie psychosociale

Conduite du changement