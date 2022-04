Murugaiya THALINJAN

THALINJAN Murugaiya

Chargé de Cours

Département d’Asie du Sud

Institut National des Langues Orientales et Civilisation(INALCO)

Université de Sorbonne Paris Cité

65 rue des Grands Moulins - CS21351 - 75214 PARIS cedex 13

Contacter par courriel : thalinjan@free.fr



Fonction actuelle :

Chargé de Cours à l’INALCO

Enseignement de Langue et Civilisation Tamoul,

Linguistique indienne ‘(Dravidien), « tamoul parlé »

(morphologie, syntaxe, construction des énoncés complexes) et analyse de textes écrits



Champs de recherche :

Littérature Orale Tamoul (Folklore-Theru Koothu/Natagam/Drama)-

Les femmes dans la littérature orale dans le sud de l’Inde

Chants tamoul dans les Caraïbes Outil et mode de transmission-Interaction entre écrit et orale

Analyse et reconstitution des chants tamouls aux Antilles (Guadeloupe et Martinique)

L’héritage et la présence de l’Inde du sud dans les iles Guadeloupe, Martinique, Réunion et Maurice



Affiliation à des sociétés savantes et nominations :

En qualité de Vice –Président à l’association des diasporas tamouls en Guadeloupe « SARAVANAM » 97160 le Moule, GUADELOUPE

Activités : Préserver le patrimoine culturel et religieux légué par nos ancêtres de l’Inde du Sud

Sensibiliser la jeunesse indo-antillaise sur l’importance de son héritage

Renforcer les liens et les échanges culturels avec l’Inde et les diasporas indiennes de tous les autres pays

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs suscités (Manifestations, culturelles, voyages, études linguistiques, publications…)

Fédérer les différentes associations des diasporas.





Liste des publications :

Articles :



• Les Littératures tamoul vers le 21e siècles-Analyse

1. Purananooru

2. Silappathikaram



• Une étude comparative de la méthode d'enseignement du patrimoine linguistique des apprenants et non apprenant la langue du patrimoine







Participation à des colloques ou des séminaires et stages :

2011 : Stage International d’épigraphie (kalvettu- inscriptions on stones) tamoul à Thanjavur – organisé par l’Université de Thanjavur en collaboration avec l’Université de la Sorbonne



2012 : Littératures du sud : Outils de réflexion et d’analyse autour de l’oralité à l’INALCO, Paris



2013 : Linguistique comparative historique au XXIe siècle : enjeux théoriques et méthodologiques à l’université de la Sorbonne, Paris.







Mes compétences :

Enseignement universitaire

Assistance administrative