Mustafa NAILI

Vous êtes à la recherche d'un manager de transition.

Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur le fonctionnement, la productivité de votre organisation.

Vous voulez mettre en place de nouveaux processus, un nouveau contrat.



N'hésitez pas à me contacter, je peux très certainement vous accompagner.



Si vous souhaitez :



- dynamiser vos équipes en donnant du sens à court, moyen ou long terme à leurs activités

- accroître la qualité des services que vous mettez à disposition de vos clients

- standardiser et rationnaliser VOS processus à l'image de VOTRE métier, de VOTRE entreprise

- optimiser la productivité de vos infrastructures

- suivre et ne plus subir votre budget

- commencer ET terminer les projets qui accompagnent la croissance de votre entreprise

- instaurer et mesurer la culture du retour sur investissement



Vous avez sans doute besoin d'un manager expérimenté pragmatique, de dialogue et efficace.