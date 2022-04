Fondé fin janvier 2016, LexTeam Executive est un cabinet de conseil dédié au recrutement et à l’accompagnement de professionnels du droit.



Notre cabinet conduit des missions de recrutement pour le compte d’une clientèle diversifiée, comptant notamment des :



• Cabinets d’avocats d’affaires, français et anglo-saxons (principalement),

• Directions juridiques et fiscales de PME/ETI et de Grands Groupes,

• Cabinets de conseils en propriété industrielle (CPI),

• Etudes notariales.



Nous intervenons notamment sur les missions suivantes :



- recrutements d'avocats associés, avec ou sans équipe, et d'avocats collaborateurs de tout niveau d’expérience et de toute discipline ;

- rapprochements de cabinets d'avocats / mouvements d'équipes d'avocats ;

- mais aussi toutes missions de recrutement pour le compte de cabinets d'avocats, d'entreprises, de cabinets de conseils en propriété industrielle et d’études notariales.



Nous mettrons à votre disposition et à votre service, candidats et clients, notre savoir-faire et notre grande connaissance du marché juridique.



N'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement sur mesure et en toute confidentialité.





Mustafa SARIOGLU

Associé Fondateur / Founding Partner

LexTeam Executive

Conseil en recrutement



13-15, rue Taitbout - 75009 Paris (proche de la place de l’Opéra)

LD : 01 48 01 47 33

Mob : 06 72 08 36 15

ms@lexteam-executive.com



www.lexteam-executive.com

(site bientôt disponible)



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Droit