Mustapha BACHA

J'assure le développement et l'animation du marché des particuliers de la BIAT, à travers des plans d'actions ciblés tiré d'un business plan global banque et en assurant un suivi rigoureux des réalisations agences et individuels nous permettons de réagir dans les plus brefs délais.

Je suis le responsable d'une équipe d'animateurs commerciaux qui travaille directement avec les agences de la banque pour assurer une efficacité commerciale optimale.



Mes compétences :

Animation de réseau banque

Pilotage de projets