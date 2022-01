Mylène KAMDOM FOTSO

Bonjour à tous,



Juriste de formation, je suis très intéressée par le droit des affaires dans ses diverses composantes telles que : le droit des sociétés, le droit commercial, le droit national et international des contrats.

Par ailleurs je confesse une réelle attirance pour le droit de la propriété intellectuelle et le droit communautaire de la concurrence (spécialisation de mon master).



J'ai une expérience totale de presque 12 ans dans ces différents domaines de droit en France et en Angleterre, et actuellement en poste en qualité de Juriste Généraliste unique au sein de la société Sidexa depuis 5 ans.



Sociable, réactive et rigoureuse de nature, j’ai pu lors mes diverses expériences professionnelles, mettre en pratique mes connaissances juridiques par les conseils que j’ai apportés aux opérationnels.

J’ai également amélioré mes capacités analytiques et rédactionnelles à travers les appels d’offres et contrats que j’ai gérés, ainsi que les articles d’actualité juridique que j’ai rédigés et que vous retrouverez sur le blog du cabinet HAAS "Jurilexblog" ou repris sur d'autres sites.



Libre dans les meilleurs délais et à l'écoute attentive du marché, je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Merci de me contacter en priorité sur mon compte viadeo.



Mes compétences :

Droit des affaires

Juriste

Droit communautaire

Droit des affaires : droit des contrats, droits de

Droit européen et national de la concurrence

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft SharePoint

Microsoft Word