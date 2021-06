Myriam GUINEL

Praticienne en relation d'aide par le Toucher-Massage, certifiée par l'IFJS depuis 2013, Praticienne en Massage assis ,Je propose différentes prestations de Massage bien-être, sur rendez vous, à mon cabinet aux Lucs sur Boulogne. Je propose aussi des animations "Pause détente" aux personnels des entreprises dans le cadre de la gestion du stress.







Formatrice en toucher-massage, auprès des personnels soignants que j'initie au Toucher-massage dans les gestes de soins, ainsi que des formations de perfectionnements.

j'anime aussi des ateliers de relaxation détente auprès des enfants à l'école (maternelle et primaire)

et bientot des ateliers d'initiation pour tous publics.



Animation Massage-Assis-Minute en Événementiel en salon du bien être, épreuve sportives etc...



Instructrice MISP, j'anime des ateliers massage école pour les enfants dans le cadre des temps péri-scolaire



Aide-Soignante en institution j'ai travaillé 19 ans en soins palliatifs, et en service de médecine.



Mes compétences :

Animation de formations

Praticienne en Massage Bien-être, relaxation

Accompagnement

Soins palliatifs

Formatrice-Facilitateur en Toucher-Massage