Myriam PLACHESI

Réaliser des interventions de conseil, d'audit et formation au sein des Entreprises, Etablissements ou Organismes.



Consultante associée depuis 2007 et Gérante du Cabinet RLC Lyon depuis 2009.



L'équipe RLC Lyon assure la continuité de ses prestations depuis 1985 et est aujourd'hui composée de 5 Salariés.



Création RLC@lliance, réseau de centres agréés dans l'inspection des chronotachygraphes numériques

Secteurs d'expérience:



Industries (chimie, sidérurgie, mécanique, automobile, Imprimeurs, fonderie, aéronautique, ...)



Tertiaires (assistance respiratoire, services à la personne, ...),



Laboratoire (mesure Qualité de l'air, contrôle des pollutions aqueuses, mesure qualité des cours d'eau, ..)



Activités réglementées: Organismes d'inspection (Agrément Chronotachygraphes numériques, Qualification Carrossier, Installation et vérification des Ethylotests antidémarrage, Désamiantage, ...)





secteurs de compétences:



Qualité (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 13485, ...)



Environnement (ISO 14001, FD X30-205, FSC/PEFC, Installations Classées, Bilan Carbone)



Sécurité (OHSAS 18001, ILO OSH, MASE, Document Unique..)



Management (GPEC, ISO 26000 "Responsabilité Sociétale, ...)



