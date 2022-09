Nabil SAIDI

Comme beaucoup d'entre nous, je suis guidé par des valeurs humanistes, d'égalité, de fraternité, mais avant tout dans le respect des lois.

Notre secteur social et médico-social est bousculé par les décideurs. Nous sommes entrés dans l'ère de l'efficience et de la performance: faire plus avec moins. Il s'agit d'un véritable problème pour certain, je pense notamment aux équipes éducatives. Pour ma part, j'y voit une autre façon de penser, un changement culturel où l'on se doit, où je me dois d'accompagner, de guider, le plus paisiblement nos équipes à travers ces changements. Après tout, il s'agit de faire plus pour les personnes que nous accompagnons.

Après dix ans d'expériences dans le champ de la protection de l'enfance, entrecoupé par quelques passages dans l'exclusion et le handicap, je vous invite à discuter, échanger ou même à me recruter. Dynamique et motivé, j'aime trouver des solutions innovantes.

La fonction de chef de service a fortement évolué. Celui-ci n'est plus seulement, de mon point de vue, le représentant intermédiaire d'une structure. Il est selon moi un chef de projet qui doit être force de proposition et d'innovation. Il se doit d'être conscient des enjeux institutionnels, associatifs et politiques dans l'objectif de toujours mieux accompagner ses équipes dans la prise en charge et pour le bénéfice des personnes que nous accompagnons.

A bientôt



Mes compétences :

Conception/ Realisation De Projet

Conseil Technique

Coordination et animation d'équipe pluridisciplina

Gestion des paies et des plannings

Développement partenariats

Conduite du changement