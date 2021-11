Nadia BOULEGROUN

Signature DRH+

Votre cabinet d'externalisation en solutions RH et en management des organisations



NOTRE AMBITION : ÊTRE VOTRE ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS



Que vous souhaitiez recruter votre futur Manager-support RH ou Directeur de Transition, accroitre la performance de vos processus métiers ou faire monter vos équipes en compétences, les ressources humaines soutiennent et portent vos actions.



LE MANAGEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES DE VOTRE ORGANISATION est au coeur de la réussite de votre projet.

www.signature-drh.com