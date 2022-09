Nadine TOUGERON

De formation littéraire (maîtrise de Lettres Modernes, mention « très bien »), mon parcours professionnel a très souvent côtoyé lunivers des mots. De lédition à lenseignement en passant par la presse et la communication, la langue française a toujours tissé le fil rouge de mon activité.



Ce travail décriture réalisé la dernière année de mon cursus universitaire portait sur le « soi baudelairien ». Il sagissait de minventer une complicité avec le poète pour lanalyser, au quotidien, avec un œil psychanalytique. Jai mené cette tâche, passionnément, en mimprégnant de lauteur à travers son œuvre et sa correspondance, mais aussi grâce aux nombreux témoignages que ses contemporains ont laissés.



Corriger, écrire, raconter, relire, jongler et jouer avec les mots sont des exercices passionnants que je veux mettre à votre service.



Je ne censure pas et relate exactement ce que vous me dites. Je me déplace à votre domicile, vous enregistre et prends des notes, puis vous propose, à chaque rencontre, le travail écrit du précédent entretien.

Je suis le témoin objectif de ces écrits qui compteront dans le patrimoine de votre famille.



Je me propose dêtre le trait dunion entre votre vie et le livre qui vous raconte.







Mes compétences :

Rédaction

Correction

Ecriture

Presse