Nadine VERSCHELDEN

D'origine italienne et polonaise, je suis née à Bruxelles et plongée dès l'enfance dans l'interculturel! Polyglotte, j'ai découvert les pays de l'Europe du Sud et des Balkans à l'âge de 18 ans. Coup de foudre! J'ai appris le serbo-croate, suivi des cours à l'université dans différentes républiques de l'ex-Yougoslavie. Découverte du monde slave, de la culture russe. Nombreux voyages dans le monde entier!

2008 : Coup de foudre pour les émirats; je me mets à apprendre l'arabe.

Après mes études à Louvain, 1er poste fixe chez Générale de Banque à Bruxelles en 82(FORTIS) puis à Paris.

En charge de la formation des personnels aux langues étrangères et nouvelles technologies (e-learning), j'ai toujours eu comme objectif de faire aimer les langues à mes stagiaires et clients et de leur faire s'approprier l'intérêt de communiquer en VO avec leurs interlocuteurs étrangers afin de s'ouvrir à eux et à leur culture. Mon but est de dédramatiser l'apprentissage des langues !

J'ai créé AÏDEMO Consulting. www.aidemo.com en 2004.

Mars 2010, AÏDEMO s'agrandit en rachetant CRONWALD Culture & Communication

On met l'accent sur l'interculturel et les parcours "blended".

Les langues c'est bien, mais pas sans la culture!

AÏDEMO est qualifié ISQ-OPQF, adhérent à la FFP et centre TOEIC.

Depuis plusieurs années, j'ai le plaisir d'intervenir dans les (grandes) écoles et communiquer ma passion aux jeunes. J'ai traduit et participé à l'écriture d'un ouvrage sur la sensibilisation interculturelle. A paraître au printemps... En ce moment, j'apprends le portugais du Brésil!

Ma récente formation à Dauphine me permet d'apporter un regard aiguisé sur les problématiques "interculturelles" dans l'entreprise; une discipline en devenir ...



Mes compétences :

Écriture

Éthologie

Langues

Photographie

Formation

Langues étrangères