Nahi FAYED

Les différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences fonctionnelles, organisationnelles et techniques ainsi que dans la conduite des projets (régie, forfait, TMA et CDS).

Gestion et direction de projets mutli-acteurs, selon les méthodologies client, avec gestion des budgets et des ressources. De la flexibilité, un excellent relationnel, un devoir de conseil, des bonnes capacités d’échanges et de communications sans oublier le sens du service et du respect des engagements.



Mes niveaux d’intervention sont :

• Pilotage et conduite de projet, organisation des moyens et des ressources, définition et suivi du calendrier, estimation des charges, gestion des budgets, pilotage et encadrement de ressources, définition des normes et qualité, coordination de l’ensemble des projets et validation des solutions, planification, animation des comités, suivi et reporting …

• Conseil et assistance, élaboration et rédaction des expressions de besoins, cahiers des charges, conception fonctionnelle, notes de cadrage, pilotage de recettes, plan et cahier de recette, reporting, coordination, planification, estimations, conduite de changement …



Mes compétences métier

• Banque, Assurance vie collective et individuelle



Mes compétences techniques 

• CMMi, AGILE, Harmony, Naomi, MERISE, NIAM, LAPAGE

• DB2, DLI,

• SQL, Cobol, Nomad, C, REXX, Pascal, PROLOG

• MSP, EXCEL, WORD, LEA, EVALUO, NOVA REF, PPT, Quality Center, CICS, CSP, SPITAB, XPEDITER, SMARTEST,

BTS, ENDEVOR, ChangeMan - FILE-AID, RDX, ALEX , CTM, ARS, I-Delphes, LORIS, JIRA, Chronos-Clarity



Mes compétences :

Assurance

Assurance Collective

Chef de projet

Chef de projet informatique

COBOL

Communication

Coordination

DB2

Encadrement

Informatique

Mainframe

MOA

MOE

Pilotage

Reporting

TMA