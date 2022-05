Nahtalie LECHAUDEL

Dans le cadre des missions effectuées, j’ai pu développer les pôles financiers, en structurant les comptabilités générale et analytique, en instituant des reportings mensuels, en mettant en place de tableaux de bord destinés à suivre les performances des activités et des flux financiers et en collaborant sur les budgets et la stratégie de l’entreprise. En outre, l’encadrement d’une équipe mobilisée sur les différents projets et la solidité des relations établies avec les partenaires internes et externes représentent les atouts majeurs de la performance démontrée dans le cadre des fonctions confiées.



Mes compétences :

SAP

US GAAP

Sage Accounting Software (Gestion commerciale + Co

SAP Business Intelligence

SAP CRM

Oracle

Navision

Hyperion

Cognos / Impromptu

BPCS