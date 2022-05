J ai travailler durant 8 ans dans un grand groupe Telecom Américain en débutant : chargé de recouvrement et en terminant par credit Manager

Comme vous porrez l imginer, c est un domaine dans lequel tout va très vite, et dans le quel la vigilence , la réactivité l anticipation va de soit !

Suite à un licenciment économique j ai intégrer (quelque jour après)



Les Fromageries BEL :



Là c'est une autre paire de manche !

La grande distribution...les ventes à l exports ...les grossistes ...



J ai du complètement retructurer une équipe de 4 personnes afin de rationnaliser les encaissements; les rapprochement déductions/Avoirs..les déductions de collaborations commercial...

Mise en place d'objectifs individuel. Plafond de credit client, mise en place de réunion interservices..



Mes compétences :

Innovation

Négociation

Patience

Rigueur