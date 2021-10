Assistante de Direction, assistante chef de projets ou de grands comptes à l'international, responsable administratif et contrôleur de gestion affaires entre autres expériences, voici un petit panel de mon parcours professionnel qui m'a permis de faire de belles collaborations, d'apprendre et évoluer dans différents environnements et secteurs d'activités.



Mes compétences :

Gestion

Suivi commercial et administratif

Support technique

Management

Traduction anglais français

Traduction espagnol français