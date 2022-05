Naïma TELLI

Chargée du secrétariat Général au sein d'une société d'investissement, mon rôle est de permettre aux dirigeants et opérationnels de se concentrer sur leur coeur de métier.

Je suis en charge de la gestion des fonds d'investissement et du suivi juridique des entités françaises.

J'ai également pour mission d'assurer la coordination entre les partenaires de l'entreprise (opérationnels, maison-mère, RH, IT etc.)

Responsable des services généraux (gestion des contrats, achats et maintenance des locaux).

Interface entre les prestataires extérieurs et la direction.