NAITECH Consult est un Cabinet de Conseil, de Formation et de Recrutement créé en 2000 et dont le siège social se trouve à Rabat, Maroc. NAITECH Consult dispose de compétences lui permettant d'intervenir dans des domaines variés:



Organisation et conduite du changement

Développement organisationnel

Ressources humaines

Gestion externalisée des ressources humaines

Recrutement

Ingénierie de la Formation

Formation et développement des ressources humaines

Législation du travail et conformité sociale

Gestion des conflits sociaux en entreprise et relations avec les partenaires sociaux

Communication

Conseil aux PME/PMI et aux associations professionnelles

Conseil juridique et administratif



NAITECH Consult dispose de consultants pluridisciplinaires, de spécialistes de haut niveau et de formateurs alliant compétence prouvée, rigueur et professionnalisme.