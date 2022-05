Najib ANTARI

Expert Monétique, possède plus de 16 ans d’expériences acquises dans de la monétique et moyens de paiement avec un très haut niveau d’expertise fonctionnelle, métier et technique

Ces connaissances de la monétique portent aussi bien sur la monétique française qu’internationale

Son parcours professionnel il a conduit à travailler pour de grandes banques ainsi que pour des éditeurs de progiciel



Ses différentes expériences acquises chez plusieurs employeurs (CSC, GFI Monetic, M2M Group …) et sur plusieurs missions (Partecis, BNPP, CA-CP …), lui permettent d’avoir une expertise des systèmes transactionnels Monétique dans les domaines Emetteur, Acquéreur et Accepteur



Domaines d’expertise :

Traitement des Cartes bancaires, Cartes privatives, Cartes prépayées, Cartes de Fidélité et Carte sans contact

Front-Office (Retrait, Paiement, Cash Advance)

Back-Office (Gestion Porteur, Commerçant, et des cartes. Traitement des batch)

Echange de flux interbancaires

Serveurs de Gestion DAB-GAB

Gestion de la Fraude



Savoir-faire :

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Etude de l’existant et définition des besoins

Assistance au cadrage de projet

Intégration et définition des solutions monétique

Architecture technique et applicative, diagramme des flux

Conception générale, spécifications fonctionnelles et détaillées



Gestion de projets :

Réponse aux appels d’offres, Etude & Analyse, Elaboration du dossier projet

Suivi de projet : Spécifications / Planification / Suivi des actions

Interface / Relation client

Préparation des supports de déploiement applicatif

Projets de migration





Mes compétences :

Cards

Retail Banking

Gestion de projets

Conseil

Informatique

Monétique