Najiba BOUNATIROU

Compétences



- Conseil et audits financiers et opérationnels

- Elaboration, mise en place et mise à jour des procédures

- Conduite de projets (Paramétrage, informatisation, contrôle interne, missions spéciales)

- Maîtrise des normes IAS/IFRS et de la consolidation

- Conduite de la migration au nouveau système comptable Tunisien basé sur les normes Comptables Internationales IAS (1997)

- Management d’équipes

- Gestions comptable, financière et prévisionnelle

- Comptabilités générale, auxiliaire et analytique

- Etablissement des états financiers et annexes

- Contrôle de gestion et tableaux de bord

- Gestion positive des contrôles fiscaux et sociaux

- Interface avec les commissaires aux comptes et les divers conseillers et contrôleurs

- Négociation avec les établissements bancaires



Expérience Professionnelle



2007-2008: Responsable du Pôle « Comptabilité Auxiliaire » à l’Institut Français du Pétrole (IFP) :



_ Mise en place du nouveau prorata de TVA suite à la nouvelle réglementation (collaboration avec les équipes informatiques, tests, formation de l'équipe,mise en place, chiffrage de l'incidence...)

_ Participation active à l'avant-projet de changement de système d'information (tests des modules: Fournisseurs, notes de frais, clients et gestion des contrats; évaluation et aide à laprise de décision)

_ Participation à un projet de démarche qualité pour amélioration de la gestion des fournisseurs et clients et mise en place des indicateurs

_ Travaux d'inventaire pour clôtures comptables (contrats à LT, CAP, CCA, FAE, PCA, provisions, audit des charges et produits, pointage des comptes,Interface des CAC,...)

_ Analyse et adaptation des états de sortie PS aux besoins

_ Management d’une équipe de 12 collaborateurs



2007: Responsable du Pôle « Fiscalité » à l’Institut Français du Pétrole (IFP) : (Prorata de TVA, déclaration de TVA, Taxe professionnele, IS et TVTS, Taxe sur les bureaux, ...)



2005-2006: Responsable du pôle « Comptabilité Auxiliaire » à l’Institut Français du Pétrole (IFP) :



2005:Comptable Fournisseurs Concessionnaires à FORD CREDIT EUROPE (FCE BANK PLC) :



2005: Pratique de la Consolidation et des Normes Européennes IAS/IFRS (formation assurée par JF.Cholmé) :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles-Val d’Oise –Yvelines (ESCIA)



2002-2003: Comptable à FORD CREDIT EUROPE (FCE BANK PLC) :

- Comptabilité clients (RI, Suspens, Ecarts de RPA, …)

- Comptabilité fournisseurs (concessionnaires et autres)

- Encaissements, impayés et créances douteuses

- Clôtures mensuelles et analyses des comptes



2000-2001: Préparation du mémoire d’expertise comptable.



1993-1999: Directeur financier et Administratif à la SOPAT-SA (Groupe de 6 sociétés, 350 pers, CA de 20 M.$) :

- Mise en place du service comptable et financier (recrutement, formation, procédures,encadrement et supervision)

- Direction de projet d’implantation d’un nouveau logiciel comptable et de gestion intégrée, ainsi que la conversion aux normes IAS, avec le nouveau système comptable Tunisien de 1997

- Organisation administrative et comptable des sociétés du groupe

- Conseil de l’équipe dirigeante et participation au comité de surveillance

- Organisation des conseils d’administration et des assemblées générales et interface des Commaissaires aux Comptes



1989-1990: Auditeur interne à SHELL TUNIREX (Exploration et exploitation pétrolières) :



- Elaboration des plans d’action d’audit interne

- Réalisation d’audits comptables et opérationnels(planification, diagnostic, contrôles, discussions, rapports et recommandations)

- Vérification de la bonne application des procédures internes et de la réglementation en vigueur

- Mise à jour du manuel des procédures administratives et financières groupe



1985-1989 & 1990-92: Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes :



- Missions de révision comptable, d’audit légal et contractuel et touchant à divers secteurs d’activité (Pétrole, Industrie, Agriculture, Informatique, Prestations de services,...)



Mes compétences :

Anglais

Anglais professionnel

As400

Audits

Gestion des projets

IAS

IFRS

Management

Management d'équipe

Peoplesoft

révision

Révision des comptes

SAARI