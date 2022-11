Nasim HONARMANDI

Bientot titulaire d'un Master 2 professionnel en Assurance qualité des produits de santé.

Durant un stage de 6 mois au sein de Sanofi j'ai pu développer mon esprit d’initiative et ma capacité à prendre des décisions. Mon intégration au sein de l’équipe m’a permis de créer les liens professionnels et amicaux avec les personnels et apprécier le travail en équipe.

Mes compétences sont :

. Connaissance des BPF;

. Connaissance de l'annexe 11 GMP;

. Connaissance de 21 CFR Part 11;

. Rédaction des livrables de qualification ;

. Animation des réunions.



