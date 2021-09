Nasser KETFI

Madame, Monsieur,



Actuellement à la recherche d'emploi pour un poste d'ascensoriste, je vous demande de me contacter si possibilité de poste.

Après une certaine expérience acquise en tant technicien de maintenance (SPIE, COGEMA, THYSSEN KRUP...) et titulaire d'un DUT GEII option électrotechnique et électronique de puissance, qui me confère aujourd'hui une double compétence.

De nature dynamique, sérieux, autonome, honnête et méticuleux et ayant un esprit d'analyse développé, je désire mettre ma motivation et mes capacités au service de votre entreprise.

Je me permets donc de vous adresser mon CV afin de vous permettre d'analyser mon parcours.

Je reste à votre disposition pour un entretien de motivation.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie Madame, Monsieur d'agréer mes salutations distinguées.



Cordialement

M.KETFI



Mes compétences :

Electricien

Ascensoriste