Je suis dynamique, entreprenante et j’ai l’esprit critique. Je pense ainsi que ma présence serait constructive et agréable dans une’entreprise.



Dans le cadre de ma formation, je dois réaliser un stage obligatoire d’une durée de 1 mois en juillet 2014 (avec convention de stage), dans une entreprise agroalimentaire . Je souhaite découvrir une entreprise aux alentours d’Aix en Provence ou Marseille (Ma préférence irait vers un domaine viticole "innovant").



Lors de ce stage, un passage dans tous les services est souhaitable afin d'obtenir les informations indispensables à la réalisation du rapport.



Les objectifs de mon stage sont de :



- confronter les connaissances acquises et ma personnalité à une situation en milieu professionnel,

- appréhender l’organisation et le mode de fonctionnement de l’entreprise.

- observer et analyser l'influence des rapports humains sur l'évolution économique de l’entreprise,

- analyser les relations de l’entreprise avec son environnement concurrentiel,

- diagnostiquer les forces et les faiblesses des entreprises, identifier les exigences actuelles et les nouveaux enjeux des entreprises,

- initier une formation personnelle à la vie et aux différents métiers de l’entreprise,

- établir une première approche de l’analyse comptable et financière d’une entreprise



Nb: J'ai trouvé mon stage de 1ere année au domaine Château Lacoste près d'Aix en Provence.



L'année prochaine, j'effectuerai une partie de ma 2eme année dans une école d'ingénieur agronome au Brésil (Je ne connais pas, mais il y a beaucoup de brésiliens dans mon école et mes parents adorent le Brésil. Quand à moi, j'aime bien la Samba et j'ai envie de découvrir ce pays)



PS: Vous pouvez également consulter le profil de mon père Alain PACAUD qui s'intéresse à beaucoup de "choses"



Nastasia PACAUD



Mes compétences :

Microsoft Office

Histoire de l'art

Gestion de projet

Psychologie

Biologie

Négociation

Gestion associative

Agroalimentaire

Agronomie

Communication

Agriculture

Agriculture polyculture élevage

Viticulture

Marketing

Web

Réseaux sociaux