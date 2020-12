Natacha ROQUE

Au service d'une stratégie, GERER, ORGANISER, et COORDONNER les plans de développement de la communication pour assurer en externe la promotion de l'identité et l'image de marque de l'Entreprise et participer en interne au développement de sa culture.



Dotée par ailleurs d’une solide expérience en termes de communication publique et institutionnelle: ancien Officier Communication de l’Armée de terre, mais également Chef de Cabinet du Maire de la Ville de Fréjus depuis le mois de novembre 2007 et Attachée de Presse, je pense réunir les compétences premières nécessaires pour envisager la poursuite de ma carrière dans ce domaine, au premier rang desquelles d’indispensables qualités rédactionnelles et relationnelles. Je maîtrise par ailleurs la gestion et le suivi des relations presse et médias, et éprouve le plus grand intérêt dans l’organisation d’événements.



Aujourd’hui, je souhaite donner un nouveau souffle à mon parcours professionnel en soumettant mes compétences et mon expérience à votre service. Je serais heureuse de m’entretenir avec vous plus précisément afin de développer mes motivations et envisager ce que notre collaboration pourrait mutuellement nous apporter.

J'aspire notamment à exercer mes fonctions de responsable communication ou de directeur de cabinet

- Un cycle universitaire détenu dans ce domaine de spécialité,

- Une expérience acquise à des postes à responsabilité depuis près de 15 ans.



PRINCIPAUX ATOUTS

- Spécialiste polyvalente,

- Bon relationnel,

- Fortes capacités d'adaptation et analytique :

environnement, individus, situations, problématiques,

- Sens de l'écoute,

- Aptitude au management et capacité à fédérer

- Esprit de négociation.



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Communication

PC Hardware

Apple Mac