Je suis la responsable du Studio photographique B612, le plus grand et le mieux équipé des studios du Midi. Je suis à votre disposition pour louer l'espace ou réaliser vos photographies publicitaires, de mode et les publicités de communication de votre entreprise ou de votre institution.

N'hésitez pas à me contacter.



QUI SUIS-JE ?

Nath-Sakura (née le 21 novembre 1973 à Gérone, Espagne) est une photographe franco-espagnole. Journaliste et photographe de presse elle travaille pour le compte de plusieurs quotidiens francophones. Elle dirige depuis 4 ans la NSF SARL, qui réalise des photo de mode, publicitaire et corporate pour le compte de grands groupes européens.



ACTIVITE PROFESSIONNELLE



- Actionnaire majoritaire de la SARL Nath-Sakura Factory.

- Actionnaire majoritaire des Editions Victoria, spécialisées.

- Auteure de 6 livres, dont 3 encore en vente dans les Fnac et le réseau des libraires de France.

- Directrice artistique du studio B612, le plus grand studio photographique du Sud de l'Europe.

- Formatrice photographique haut niveau (Hasselblad et Profoto me font confiance pour leur masterclass).

- Journaliste professionnelle pour le compte de plusieurs grands titres de la presse européenne.



RÉCOMPENSES ET MOMENTS SAILLANTS

- Artiste choisie par le Musée national de la Marine pour célébrer l'année Vauban.

- Première photographe exposée au Musée d'art contemporain de Barcelone.

- Prix du Club de la Presse de Montpellier.

- Lauréate du prix de photojournalisme de Melbourne.



DIPLÔMES

- Doctorat de philosophie.

- Maîtrise de Lettres Moderne.



PARCOURS

Responsable de l'UNEF-ID Lettres à Montpellier de 1993 à 1995.

Dirigeante et fondatrice d'une fédération syndicale étudiante (FSE) devenue nationale, après scission avec l'UNEF-ID

Directrice de la rédaction du journal étudiant "La Canonnière", récompensé deux fois du Prix Varenne (catégorie Grandes écoles) .



BIBLIOGRAPHIE



* Pouvoirs, Map éditions, 2005

* Dualités, LP, 2006

* Vauban à Toulon, l'arsenal et la rade, Musée national de la marine (ISBN : 978-2-35464-006-4), 2007

* Pervy Obsessions, Thomas Ragage éditeur (ISBN : 2-915460-54-4), 2008

* 1 femme, 2 hommes, 3 regards, Thomas Ragage éditeur (ISBN : 978-2-915460-79-7), 2009

* Fatales, textes de Jean-Paul Gavard-Perret, préface de Christophe Mourthé, éditions Victoria (ISBN 978-2-9542917-0-3)

* Eternelles, textes d'Eugène Durif, éditions Victoria (A PARAITRE SEPTEMBRE 2014)



Mes compétences :

Photo

Presse

Mode