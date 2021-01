Nathalie DECAP

Mes expériences et formations me permettent d'exercer les activités d'accompagnement du projet professionnel.



Accompagner dans des entretiens individuels ou des ateliers collectifs les besoins et les demandes en orientation professionnelle. Guider l'identification et l'évaluation des compétences. Favoriser l'évolution professionnelle et l'élaboration d'un projet professionnel.



Mes compétences :

Accompagnement à la recherche d'un emploi

Animation de groupes

Techniques d'entretien

Conseil

Gestion administrative

Identification, évaluation des compétences

Accompagnement à l'élaboration de projet profesion

Ecoute, Analyse des besoins

Formation professionnelle continue

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Orientation professionnelle