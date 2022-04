Laurence GIROUD

Forte de plus de 20 ans d'expériences, dans des métiers aussi différents que la Gestion, le Marketing et les RH, exercés au sein de grands Groupes Internationaux, je me suis épanouie au contact des équipes que j'ai eu à manager, en découvrant, s'il en était, la puissance du collectif et de l'humain.

C'est ainsi que j'ai décidé de m'orienter vers les Ressources Humaines et le coaching.



Ma rencontre avec le coaching date de 1999, lorsque j'ai éprouvé le besoin de me faire coacher. L'expérience m'est apparue si riche, si extraordinaire que depuis je l'ai renouvelée à plusieurs reprises, et surtout il m'est apparu évident qu'un jour moi-même je serai coach "certifiée", afin d'officialiser une posture que mes pairs et collaborateurs me reconnaissent depuis longtemps.



Pour accompagner les équipes, en parallèle je me suis plongée dans des outils comme Success Insights ou le codéveloppement.



Ma double compétence en RH et en coaching m'amène aujourd'hui à offrir mon savoir faire dans ces deux domaines d'intervention.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion des talents