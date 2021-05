Nathalie GEOFFROY

Professionnelle des Ressources Humaines depuis plus de 15 ans, j'ai développé mes compétences dans la gestion du personnel, du recrutement au départ du salarié, au sein de PME/PMI, filiales de groupes nationaux et internationaux, plus particulièrement dans lindustrie, le BTP et le Service aux entreprises.



Femme de terrain, je suis à laise dans lopérationnel comme dans la définition de la politique, ce qui me permet dexercer mes fonctions dans des environnements complexes, exigeants et changeants.



Suite à la reprise de mes études, je me suis spécialisée pendant plusieurs années dans le management de transition afin de parfaire mes compétences et mon expérience.



Aujourd'hui, je suis à l'écoute d'opportunités de postes de DRH ou Responsable Ressources Humaines Mono ou Multi sites quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise (mais avec malgré tout un terrain de prédilection pour lindustrie et le BTP) et pour une collaboration pérenne.



Mes atouts :

Très grande capacité d'adaptation, dynamique, proactive, tenace, très bon relationnel

mobile de préférence dans le Grand Est, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse