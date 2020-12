Nathalie GILLET

20 d'expérience professionnelle dans des environnements exigeants. Je considère la finance et plus particulièrement le pilotage de la performance économique au service de la stratégie.

Parce que les environnements concurrentiels évoluent très vite, que le digital transforme le business, que les positions stratégiques ne sont jamais acquises, une fonction finance impartiale, de copilotage de la stratégie au côté de la Direction Générale est essentielle. Son rôle : Mettre en musique par une méthode rigoureuse toutes les données nécessaires à l'établissement de la stratégie. Traduire l'évolution du business modèle pour optimiser la création de valeur. Collaborer en transversal avec toutes les fonctions pour concentrer les moyens (humains, financiers, investissements, organisationnels). Challenger le pilotage de la performance financière et opérationnelle à travers des indicateurs pertinents.



Combinant réflexion sur des projets structurants à moyen / long-terme et orientation quotidienne vers l’action et le résultat, avec un profil très complet en stratégie, management et pilotage de la performance financière et opérationnelle, je peux jouer ce rôle au sein de votre comité de direction.



Je peux vous accompagner dans l'évolution de votre fonction Finance. Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Change management/conduite du changement

Contrôle financier

SAP R/3

Purchase to pay

Order to cash

Maîtrise d'ouvrage - ERP

Reporting et Consolidations

Biens de grande consommation

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management

Industrie pharmaceutique

ERP

Comptabilité

Gestion