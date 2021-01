Représentant / Bureau de liaison indépendant



- Vente / Distribution

- Négociation / Prospection

- CRM / Suivi de Clientèle / Salons



USP = professionnel franco-allemand bi-culturel et bi-national



"Si je vous vends un produit, je parle français. Mais si vous me vendez quelque chose, dann müssen Sie Deutsch sprechen !" (Willy Brandt)



contact nawmedia [a commercial] gmail [.] com

######################

# No MLM

# No Pic=No Clic

######################