Nathalie SOLER

Je suis en charge du suivi et du développement commercial d’un portefeuille de clients et prospects. Mon rôle est également de mobiliser les équipes en interne afin de sensibiliser et conseiller mes clients dans leurs enjeux en matière d’avantages sociaux, de gestion d’actifs, de rémunération, d’engagement des salariées et de leadership.

Auparavant j’ai occupé différentes fonctions dans des environnements commerciaux (analyste des ventes – coordinatrice commerciale ...)

J’ai un double Master en psychologie sociale et en ressources humaines.





Mes compétences :

Développement commercial

Ressources humaines

Relations clients

Coordination de projets