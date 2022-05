Nathalie T.

Psychologue spécialisée en Gérontologie depuis 2010, j'exerce principalement en Ehpad.

Ma pratique s'oriente autour des axes suivant :



- l'accompagnement des résidents : préparation de l'entrée, bilan initiale d'entrée, accompagnement psychologique, evaluations neuropsychologiques et de la thymie, réalisation des projets d'accompagnement personnalisés en équipe pluridisciplinaire et mise en place de projets Montessori.



- L'accompagnement des familles : rencontre en pré admission et proposition d'entretiens des l'entrée de leur proche afin de faire un recueil de l'histoire et habitudes de vie, soutien face à la dépendance de leur parent et culpabilité de l'entrée. Je propose également des moments d'information sur la pathologie démentielle.



- L'accompagnement des équipes : groupes de parole ponctuels, soutien, information, participation aux relèves/ réunions.



- Collaboration avec ma hiérarchie concernant la démarche qualité



Mes compétences :

gérontologie

Psychologue