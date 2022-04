Georgia RIVALS FOTAKI

SIRET 439 527 987 00028 CODE APE 851 G

Psychologue clinicienne, inscrite au registre des psychologues (n°ADELI : 75 93 2494 0), je suis diplômée d'un D.E.S.S de psychologie clinique et pathologique depuis 1988 (Université Paris VIII - Saint Denis, 93). Très tôt, je me suis intéressée à l'approche psychanalytique via la Société Psychanalytique de Paris. Cette longue formation d'une dizaine d'années associée à une cure psychanalytique, m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du psychisme; j'ai ainsi pu conduire de façon mieux élaborée, et je pense plus fine, mon travail clinique auprès des personnes venues me consulter pour des symptômes psychiques le plus souvent handicapants : des hommes, des femmes, parents, enfants et adolescents. La nature propre de la psychanalyse est d’explorer le monde inconscient. Elle fonctionne sur l'idée que nos premières expériences – quelles que soient leurs natures – ont une influence forte sur la manière dont l’esprit se développe et sur notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. J'ai complété ma formation en suivant le cursus de psychanalyste psychosomaticienne de l'Ecole de Paris (Institut Psychosomatique de Paris-P.Marty). En effet, ma pratique clinique m'a amenée à rencontrer des personnes souffrant concomitamment de troubles psychiques associés à des affections somatiques parfois graves, et nécessitant un traitement thérapeutique spécifique. Je partage depuis près de quinze ans mon activité de psychanalyste psychosomaticienne en cabinet libéral (Paris 15ème, Métro Porte de Versailles) et en institution : au Département IPSO-Asm13 ainsi qu'au Centre de Consultations Psychanalytiques Jean Favreau (SPP).

J'ai récemment ouvert des CONSULTATIONS dans le département des Hauts-de-Seine (Sèvres 92310).

Lors de mon parcours professionnel, de 1988 à ce jour, j'ai eu l'occasion d'exercer dans des lieux de soins très diversifiés :

Dans les champs social et médico-social : accompagnement en foyer de post-cure de personnes toxicomanes, de jeunes femmes en rupture psychique et sociale, ainsi que de patients présentant des troubles psychique / psychiatriques associés à des situations des désinsertions sociales aigües (suite, notemment, à de longues périodes d'incarcération et/ou d'hospitalisation).

En milieu hospitalier : suivi psychologique pré et post-opératoire de patients greffés pulmonaires et de patiens présentant des affections respiratoires, parfois associées à un cancer du poumon; suivi de familles de patients; accompagnement de l'équipe médico-sociale (médecins, infirmiers, aide soignants).

En pouponnière médico-sociale : suivi psychologique de jeunes enfants et de leurs familles; suivi des relations parents-enfants et enfants-auxiliaires de puériculture; accompagnement de l'équipe soignante : puéricultrice, médecin, éducatrices, psychomotriciennes, auxiliaires de puériculture, assistante sociale. Mon activité d'ENSEIGNEMENT est également précieuse pour moi : tant à l'Université de Paris X - Nanterre (section de Psychopathologie, étudiants en Master 2) où j'enseigne "L'approche psychanalytique des maladies somatiques", qu'à l'Université de Paris VII - Diderot (Diplôme Universitaire, auprès de professionnels), où mon enseignement porte sur "L'approche psychanalytique du corps". En effet, cette activité me permet d'avoir des échanges riches et fructueux avec de futurs psychologues cliniciens et avec des professionnels de la santé exerçant pour la plupart dans des services de médecine. Dans ma pratique de SOINS, je propose divers TRAITEMENTS : psychothérapie, cure psychanalytique, et consultations thérapeutiques.

Ces traitements s'adressent aux femmes, hommes et familles souffrant de troubles survenus à l'occasion d'une épreuve de la vie : deuil, crises conjugale, parentale et/ou professionnelle, accident de la route, souffrances au travail, fugues, troubles alimentaires, alcoolisme, toxicomanie etc. Ces personnes peuvent souffrir de façon permanente d'angoisses, d'inhibitions et de conflits, pesant sur leur vie privée ou prof



Mes compétences :

Depression

Parentalité

phobies

Physique

Psychosomatique

Psychanalyse

Psychothérapie