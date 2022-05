Riche de 16 années d'expérience de terrain auprès d'un public en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, j'ai souhaité diversifier mes activités et réorienter ma façon d'appréhender et analyser nos pratiques professionnelles. J'ai saisi une première opportunité : devenir référent de l'évaluation interne puis une deuxième : me former à l'évaluation externe. Je propose désormais mes services en matière d'évaluation principalement dans le secteur de l'inclusion sociale.