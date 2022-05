Nathalie TERAN

Passionnée par les nouvelles technologies, je mets mon expertise en stratégie et excellence opérationnelle au service de l'entreprise, les équipes au centre de l'organisation et le client au cœur des réflexions.



Après plus de 10 ans de management d’équipes multidisciplinaires et multiculturelles (jusqu’à 25 personnes sur 7 pays), j’ai acquis une expérience internationale solide et enrichissante m’inculquant, entre autres, les facultés suivantes :



 sens des responsabilités, leadership

 flexibilité, organisation

 conduite du changement, esprit d’équipe



Différentes méthodes de travail agiles m’ont ainsi permis de développer les compétences suivantes en management d'équipes et gestion de projets :



 Recrutements et formations

 Élaboration de process

 Business plan et rétro planning

 Pilotage de projets

 Rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles

 Création d’algorithmes et de règles métiers

 Organisation et suivi des recettes métiers

 Rationalisation et optimisation des coûts



Au cours des dernières années, j’ai pu également me perfectionner dans divers domaines passionnants incluant toutes les étapes de la gestion de projets aussi bien sur le plan stratégique que marketing, financier ou éditorial :



 Digitalisation des services

 Conduite transversale des principaux projets

 Gestion et animation d’équipes

 Stratégie "Mobile First"

 Benchmark et veille concurrentielle

 Gestion de campagnes Emailing et recrutement client

 SEO / SEM pour l’optimisation du référencement

 Affiliation et gestion de partenariats

 Reporting des activités internes (KPI, ROI, CA, Web Analytics…).



Fervente adepte de l’innovation et de l’amélioration continue, je serai ravie de transposer mon expertise métier au service de vos projets.



Vous recherchez une femme de terrain en adhésion avec les méthodes de management agiles, fortement ancrée dans la compréhension du métier et pratiquant un encadrement efficient et bienveillant ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Management

Marketing

Community management

Communication

Management opérationnel

Conduite du changement

Leadership

E-commerce

Direction de projet

Management transversal

Veille stratégique

Gestion de projet

Stratégie digitale

Stratégie