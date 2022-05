Nathalie TEXIER-MANDOKI

Docteur en Sciences de Matériaux de l’Université de Valenciennes, j'ai acquis au cours de mes études à l’Université de Rennes puis de Limoges une solide connaissance en chimie physique des matériaux. Les différentes activités de recherche que j'ai menées au cours de mon cursus universitaire m'ont permis de développer une expérience variée dans les domaines de l'élaboration, la caractérisation et l’optimisation des matériaux céramiques pour des applications aussi diverses que le combustible nucléaire ou les matériaux pour applications électroniques. J'ai complété ma formation par un post-doctorat de deux ans au CEA-DAM (Le Ripault) sur le développement de structure carbonée pour le stockage solide de l’hydrogène.



Cette double compétence en optimisation de nouveaux matériaux et stockage de l’hydrogène m'a permis de rejoindre l’équipe de R&D de CERAM HYD en septembre 2006 en tant qu’ingénieur de recherche. J' y assurais le développement et la caractérisation de matériaux céramiques pour des unités de production et stockage d’hydrogène.



De 2011 à fin 2012, j'ai rejoint les équipes d'Altran EILiS en tant qu'ingénieur Matériaux. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'intervenir sur toutes les problématiques matériaux rencontrées das le développement de nouveaux produits.



Depuis janvier 2013, j'occupe le poste d'Ingénieur nouveaux matériaux à l'Andra. Je suis en charge des études prospectives sur les matériaux innovants pour les stockages de déchets nucléaires.



compétences :études matériaux/applications. matériaux céramiques, matériaux carbonés, technique de mises en forme, optimisation de matériaux, stockage hydrogène, piles à combustible, déchets nucléaires.



