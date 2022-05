Nathalie TONNARD

Mon objectif est de mettre à profit mes compétences dans un nouveau projet.



Durant mes différentes expériences professionnelles, j’ai fait preuve d’adaptabilité, d’organisation et d’une grande méthodologie. Par ailleurs, polyvalente et dotée d’un bon relationnel, je sais m'investir dans les tâches qui me sont confiées pour les mener à bien, et ce, dans le respect des échéances requises et de la confidentialité des informations.



Mes compétences :

Management d'équipes

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Paie

Microsoft PowerPoint

Gestion administrative

GPEC

Communication

Accueil téléphonique

Secrétariat

Recrutement