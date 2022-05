Nathalie TROUVE

Actuellement Chargée de Recherche au sein d’un cabinet de recrutement à taille humaine, je définis les secteurs d’activité et les entreprises cibles ; j’évalue les candidats au téléphone et participe à toutes les étapes du recrutement jusqu’à son terme,

Rigoureuse, réactive et autonome, j'apporte avant tout mon engagement et mes qualités relationnelles.

Spécialités



• Identification des besoins et élaboration des profils en coordination avec le client

• Identification des candidats

• Suivi d’entretien et présentation des candidats à l’entreprise

• Recrutement et formation des Chargés de Recherche

• Interface et reporting auprès des consultants

• Mise en place des outils (argumentaires, procédures…)

• Gestion informatique des données

• Suivi de missions



Mes compétences :

Sourcing

Sourcing international

Réponses à appels d'offre nationaux MDD