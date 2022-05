Nathalie VANCRAEYNEST

DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy est l’un des pionniers du travail temporaire en France et, aujourd’hui, l’un des grands acteurs de ce marché. Il est notamment le leader sur les métiers et les environnements aéronautiques, aéroportuaires et spatiaux.

Le pôle Intérim Aéronautique de DERICHEBOURG intervient en France et dans le monde entier auprès des plus grandes entreprises de l’industrie aéronautique, des compagnies d’aviation commerciales et d’affaires ainsi que dans le domaine militaire.



Disposant d’un vivier de compétences très large, couvrant l’ensemble des besoins des entreprises du secteur aéronautique et aéroportuaire, DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy est en mesure de détacher immédiatement de nombreux spécialistes pour les missions les plus diverses : étude, fabrication, assemblage, maintenance, exploitation… Nous disposons des ressources humaines suffisantes pour effectuer de nombreux détachements sur un même site, pour des missions ponctuelles ou de longues durées.