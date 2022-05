Olivier KLEIN

Depuis Septembre 2012 - Free-Mobile

Chargé de Patrimoine



Juillet 2011-Aout 2012

Responsable cellule négociation Paris IDF et NORD



Dec 2009 Juin 2011: GLE-Solar

Responsable d'affaires photovoltaique



Janvier 2009-Dec2009:First Line Telecom

Responsable Equipe-cellule négociation



Janvier 2004-Déc2008:First Line Telecom

Responsable de contrats



Octobre 2000- Déc 2004: First Line Telecom

Chargé D'affaires



Dec 1997-Sept 2000 : SFR

Gestionnaire de Patrimoine



Formation :

Ecole de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ( ECCIP)



Mes compétences :

Gestion de projet

esprit d'équipe

Développement commercial

Telecom