Nathalie VANHOVE

Conseillère en formation dans un organisme de formation spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médico social, j'ai pour mission dans un premier temps de rencontrer les Directeurs et cadres de santé et/ou responsables de formation des structures (Ehpad, Centres hospitaliers, MAS, EPC...) en charge du plan de formation de leurs agents, de cibler leurs besoins, de les conseiller et les orienter vers les bons choix de formation et, dans un second temps, le recrutement de formateurs. (constamment à la recherche de personnes pouvant intervenir en tant que formateur dans les domaines de la santé (soin, gérontologie, Handicap, gestion des risques, qualité...)).