Nathalie VERCELLONE

Consultante en performance sociale, innovation managériale et conduite du changement

Du recrutement de cadres à la gestion des compétences, j'interviens désormais en accompagnement individuel et collectif d'équipes, en vue de transformer le système de jeu managérial des entreprises.

Animation de séminaires

Ateliers de co-développement managérial, formations, coaching

Serious games pour développer la créativité,favoriser l'intelligence collective, améliorer la coopération

Spécialiste de l'évaluation: Conception Assessment Centers, Certification MBTI







Secteurs: Distribution, Industrie, IT



2014: programmes de développement managérial en Industrie



2012/2013 Mercedes-Benz France: mise en oeuvre du programme de recrutement national de vendeurs. Evaluation des candidats par Assessment centers.



2008/2010 Pour BMW j'ai accompagné le développement des pratiques RH dans les concessions: j'ai sensibilisé, aidé, poussé, soutenu les directeurs de site à améliorer leurs méthodes de management, leur organisation, leur politique RH, et à développer les compétences de leurs collaborateurs. Chef de ce projet d'envergure nationale, je coordonnais les interventions en concessions (analyses et audits, recrutements), accompagnais les managers au changement. Difficile,complexe et passionnant métier!





2011- 2012-2013-2014 Interventions dans le secteur Imprimerie/Arts graphiques renforcement des pratiques managériales: apport de techniques, travail sur la posture/comportements, audit d'organisation

Public: managers et directeurs de production



Avant, ma vie de salariée en entreprise:



DRH BearingPoint: Responsable Recrutement, à la tête d'un service de 4 personnes. 250 recrutements cadres par an sont réalisés, et je fus chargée de faire tourner cette énorme machine - en activant une politique Ecoles et tous les autres moyens de recherche et de communication recrutement (Internet, réseaux sociaux, jeux-concours, Web 2.0...).

J'étais aussi directement impliquée dans la sélection de Senior Managers internationaux.



DRH Cegelec Paris -BTP, 1500 personnes. En tant que Responsable recrutemement sur profils d'ingénieurs confirmés type Supelec, ESTP, ENSAM..



Et mon passé de recruteuse/chasseuse en Cabinet:

Pendant 7 ans Consultante en cabinet de recrutement IT/ banque, évoluant de chargée de recherche à N°2 du cabinet: développement CA, stratégie commerciale, mise en place services et outils, encadrement jusqu'à 6 chargés de recherche...Principalement impliquée dans l'évaluation de Managers.



Bref, je sais recruter,(dé)former, dynamiser, améliorer, communiquer!



Actuellement, j'interviens sur les thèmes suivants: Recrutement/Formation/Coaching

- Evaluer les compétences, Analyser une Personnalité

- Accompagner le changement (transition professionnelle, prise de poste managériale)

- Renforcer la Cohésion d'une équipe

- Fluidifier la communication



Et j'avance sur mon chemin au sein du Master 2 Assas- Coaching et Développement Personnel, que je poursuis en formation continue (cours du soir). Seul Master de cette spécialité délivrant un diplôme d'état. Diplôme prévu Septembre 2014.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Théâtre

Coaching

Conseil

Recrutement