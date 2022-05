Nathalie VICAT

16 ans d'expérience dans le transport de personnes (urbain et interurbain, à la demande, PMR, scolaire, sur site aéroportuaire, en stations alpines, etc.) au sein de plusieurs filiales du groupe Keolis dans des fonctions commerciales , marketing, communication, qualité, en France et vers l'international

Actuellement Responsable Pôle Client chez Keolis lyon.



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Communication

Espagnol

International

Marketing

PMR

Qualité

Relation clientèle

Transport

Transport Aérien

Transport routier

Transport urbain